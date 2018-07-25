محافظ جنوب سيناء يفتتح البطولة العربية فى المصارعة الرومانية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، البطولة العربية للكبار فى المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، والمستمرة لمدة يومين من 25 حتى 26 يوليو، وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية فى المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة يومى 29 حتى 30 يوليو الجارى بمشاركة 9 دول عربية هى مصر، الأردن، اليمن، لبنان، السعودية، سوريا، السودان، الإمارات، العراق.

حضر الافتتاح، محمد كمال بوعزيز، نائب رئيس الاتحاد العربى، ورئيس لجنة الحكام الدولية، وريجين لاجلوت مندوبة لجنة الحكام الدولية، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية ، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعلى أنور المشرف العام على مدينة الشباب والرياضة، واللواء حسين رجب، مدير عام الصالة المغطاة.وسوف تعقد دورة الترقى الدولية للحكام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بمشاركة 16 حكما من دول أوكرانيا والهند والعراق والأردن ومصر، خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو الجارى.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن بعثة المنتخب الوطنى للمصارعة، وصلت إلى شرم الشيخ للمشاركة فى البطولة العربية، وبطولة إبراهيم مصطفى، وبطولة شرم الشيخ الشاطئية، بعد غياب سنوات عن تنظيم اتحاد المصارعة لبطولات دولية داخل مصر.

وكرم المحافظ الفائزين فى اليوم الأول للبطولة، إذ فازت مصر بالمركز الأول وتونس بالمركز الثانى، واليمن بالمركز الثالث وحضر البطولة فريق جنوب سيناء للمصارعة الحرة بناء على تعليمات المحافظ ليزدادوا خبرة وحماسا وإقداما على إحراز بطولات عالمية.

فاز فى وزن 67 كيلو محمد السيد أبو حليمة من مصر ، وفاز ناصر سليمان من تونس بالمركز الثانى ، وجاء محمد أحمد من الأردن فى المركز الثالث . وفى وزن 63 كيلو فاز حسن احمد ، من مصر مركز أول ، وفازت تونس بالمركز الثانى ، والأردن مركز ثالث ، واليمن جاءت فى المركز الرابع بينما لبنان جاءت فى المركز الخامس . وفى وزن 72 كيلو فازت مصر بالمركز الأول مارزوق عاشور جمال ، والمركز الثانى كان من نصيب الأردن . وفى وزن 55 كيلو فاز محمد حربى ثابت بالمركز الأول وفازت الأردن بالمركز الثانى واليمن جاءت فى الترتيب الثالث بينما جاءت السعودية فى المركز الرابع بينما فى وزن 77 كيلو فاز إبراهيم جمعة من مصر بالمركز الأول وجاءت السعودية فى المركز الثانى .























