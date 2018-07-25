video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:25 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، متابعة أعمال بعض المشروعات الضخمة التى تتم على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحها خلال هذا العام.

 

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن إنشاء قاعة المؤتمرات الجديدة تعتبر صرحا من صروح عقد المؤتمرات الدولية باعتبار شرم الشيخ مدينة المؤتمرات العالمية.

 

والأعمال الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة والتى ستصل طاقة استيعابها 5000 فرد بجانب قاعة المؤتمرات القديمة وهى مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة وتضم قاعات مؤتمرات رئيسية وفرعية وكافيتريات ومطاعم ومبانى خدمية ونفق يصل بين القاعتين القديمة والجديدة وأماكن عرض استعدادا لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمرين دوليين هما مؤتمر الشباب الدولى فى سبتمبر من العام الجارى ومؤتمر التنوع البيئى البيولوجى فى نوفمبر من نفس العام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء: صرف إعانات مالية للنوادى والجمعيات الكشفية ولجان الرياضة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة