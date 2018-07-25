محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، متابعة أعمال بعض المشروعات الضخمة التى تتم على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحها خلال هذا العام.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن إنشاء قاعة المؤتمرات الجديدة تعتبر صرحا من صروح عقد المؤتمرات الدولية باعتبار شرم الشيخ مدينة المؤتمرات العالمية.

والأعمال الجارية بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة والتى ستصل طاقة استيعابها 5000 فرد بجانب قاعة المؤتمرات القديمة وهى مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة وتضم قاعات مؤتمرات رئيسية وفرعية وكافيتريات ومطاعم ومبانى خدمية ونفق يصل بين القاعتين القديمة والجديدة وأماكن عرض استعدادا لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمرين دوليين هما مؤتمر الشباب الدولى فى سبتمبر من العام الجارى ومؤتمر التنوع البيئى البيولوجى فى نوفمبر من نفس العام.