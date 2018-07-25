محافظ بورسعيد يتفقد المركز الإقليمى لبنك الدم للتأكد من مستوى الخدمة

بورسعيد – محمد فرج

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة تفقدية على المركز الإقليمى لبنك الدم، لمتابعة سير العمل وانتظامه والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أصدر المحافظ تعليماته لمسئولى المركز بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين والتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. مؤكدا على أن بنك الدم تم إقامته على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية من أجل التيسير على المواطن أثناء تأدية الخدمة وأنه سيكون إضافة لمنظومة الصحة بالمحافظة.

ولفت أنه وجه جميع العاملين ببنك الدم بتوفير كل سبل الراحة للمترددين عليه بالإضافة لتقديم كافة أنواع الدعم لجميع الهيئات والمنشات الصحية للقيام بدورها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن المركز يتكون من دورين تبلغ مساحة كل دور حوالى 150 مترا مربعا ويشمل الدور الأرضى أقسام صرف الدم والتبرع والاستعلامات وغرفة للنفايات ومكان لانتظار الجمهور، فضلا على معمل بجانب مدخلين لسهولة دخول وخروج المتبرعين بينما يشمل الدور الأول معمل "السيرولوج" ويختص بفحص أكياس الدم للتأكد من خلوها من فيروسات "C" وB" "، والإيدز والزهرى بالإضافة إلى تحديد فصائل الدم.