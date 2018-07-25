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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى لامتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:18 م
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثانى لامتحانات الشهادة الإعدادية الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/2018 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %، بحضور الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

وأشار محافظ الفيوم أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثانى بلغ 13739 طالب وطالبة، حضر منهم 12206 وبلغ عدد الناجحين 11571 بنسبة نجاح بلغت 94,80 %.

 

وأضاف محافظ الفيوم أن إدارة إبشواى التعليمية جاءت فى مقدمة الإدارات من حيث عدد الناجحين بنسبة 97,34 %، تلتها إدارة اطسا بنسبة 96,80 %، ثم إدارة يوسف الصديق بنسبة 96,15 %، ثم إدارة طامية بنسبة 94,39%، وإدارة سنورس بنسبة 93,12%، ثم إدارة غرب الفيوم بنسبة 92,28%، وأخيراً إدارة شرق الفيوم بنسبة 88,37 %.

 

وأكد المحافظ أن الدولة تولى المنظومة التعليمية اهتماماً كبيراً باعتبار أن التعليم أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع طلاب الفيوم.


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