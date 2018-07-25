محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق بالمنطقة اللوجستية

الغربيه - محمد طارق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن إنشاء المنطقة اللوجستية بسبرباى تعد انطلاقة تجارية واستثمارية لمحافظة الغربية، وإنها تساهم فى توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، مما يساهم فى الحد من مشكلة البطالة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة سرعة الانتهاء من توصيل كافه المرافق بالمنطقة اللوجستية ، والمقامة على مساحة 82 فدان بمنطقة سبرباى.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على جميع الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينهم لسرعة الانتهاء من توصيل كافة الخدمات والمرافق للمشروع، وكذا رد الشىء لأصله .

وصرح المهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه تم الانتهاء من محطة الصرف الصحى، وسوف يتم توصيل مياه الشرب فى موعد أقصاه 15 يوم، وجارى التنسيق بين مديرية الرى والطرق والسكة الحديد، لاستخراج التصاريح اللازمة لتوصيل الكهرباء والغاز والتليفونات .

ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا ، بعقد اجتماع غدا الخميس، يضم الكهرباء والطرق والرى، وشركة الغاز، ومسئول الاتصالات للانتهاء من أعمال المقايسات واستخراج التصاريح اللازمة .

حضر الاجتماع المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرن بروجلوبال، والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة .