محافظ الشرقية ينقل بائعة التين للوكالة ويبدأ إجراءات تخصيص كشك لها

الشرقية - إيمان مهنى

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، نقل السيدة إحسان الشهيرة بأم أحمد بائعة التين الشوكى بشارع الدروس فى مركز فاقوس صاحبة واقعة اعتداء رئيس المدينة عليها، إلى منطقة الوكالة أمام سوق الخضار مؤقتا لحين إنهاء إجراءات تخصيص كشك لها.

قال محافظ الشرقية، "لن اقبل أى إهانة لمواطن، وتطبيق روح القانون جزء لا يتجزأ من القانون".

و أضاف لـ"اليوم السابع"، أنه شكل لجنة من شئون التفتيش المالى والإدارى والمتابعة للتحقق من صحة الشكاوى والاتهامات المنسوبة لأيمن جبريل رئيس مدينة فاقوس، من عدد من المواطنين باستعمال التعسف والقسوة فى التعامل معهم، وهل هى كيدية أم صحيحة وعرضها على وزير التنمية المحلية.

كانت حالة من غضب سيطرت على أهالى الشرقية، بعد واقعة التعدى على السيدة لفظيا و توجيه لها إهانات و إلقاء قفص التين الشوكى على الأرض، بحجة أن وجودها يسبب إشغال الطريق.

كان أيمن جبريل رئيس مدينة فاقوس، قد نفى واقعة تعامله بقسوة مع البائعة والتعدى عليها، وإلقاء سبت التين فى البحر لإشغالها الطريق، قائلًا: "والله العظيم أنا فى إجازة، والواقعة مختلقة بغرض التشهير بى".