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محافظ السويس يستقبل مساعد وزير التموين لمناقشة إقامة مشروعات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:06 م
محافظ السويس يستقبل مساعد وزير التموين لمناقشة إقامة مشروعات اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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أستقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس اليوم الدكتور أيمن أحمد عكرش مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمناطق الاستثمارية بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالاستثمار.

 

وأشار المحافظ إلى أن السويس بها مقومات كثيرة للاستثمار، مؤكدا على أنه تم عقد برتوكول لإقامة منطقة لوجستية ومركز تجارى على مساحة 30 فداناً وبإستثمارات 400 مليون جنيه بمحافظة السويس،  مشيرا إلى أن محافظة السويس مستعد لأقامة مشروعات استثمارية جاد تزيد من الدخل القومى وتوفير فرص عملا لأبناء السويس.


وفى نهاية الاستقبال قام كلا من اللواء الدكتور أيمن أحمد عكرش مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمناطق الاستثمارية واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وعدد من القيادات بوزارة التموين ومحافظة السويس وأساتذة الجامعة ومركز البحوث بجولة لأحياء السويس لتفقد المناطق وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة بمحطة تسمين الماشية بحى الجناين وتفقد فرص استثمار بمنطقة عيون موسى لإقامة مشروعات سياحية استشفائية بالمناطق السياحية والتاريخية بالسويس.

 

 


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