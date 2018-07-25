محافظ الدقهلية: رفع 1669 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات فى حملات مكبرة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، رفع 1669 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حى شرق، حى غرب، طلخا، الجمالية، ميت غمر، المنصورة، شربين، الكردي، دكرنس، السنبلاوين، جمصه، بلقاس فى حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 181 طن حى غرب المنصورة ، 140طن حى شرق المنصورة، 315 طن بمركز ومدينة المنصورة ، 20 طن بمدينة الكردى ، 20 طن بمدينة جمصة، 80 طن بمركز ومدينة طلخا ،70 طن بمركز ومدينة الجمالية ،285 طن بمركز ومدينة ميت غمر ، 140طن بمركز ومدينة شربين ،147 طن بمركز ومدينة دكرنس، 160طن بمركز ومدينة السنبلاوين ،111 طن بمركزومدينة بلقاس.

وثمن الشعراوى جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمتابعة المستمرة والعمل على قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمة للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.