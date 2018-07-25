محافظ الإسماعيلية: 19 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم فحص طلبات تقنيين الأراضى

الإسماعيلية - جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تقرر مد المهلة المخصصة للمواطنين أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنيين وضع اليد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لتقنيين أوضاعهم، على أن يكون آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة المستحقة عليهم هو يوم 19 من شهر أغسطس المقبل، وأنه على جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم، سرعة إنهاء سدادها قبل هذا الموعد وذلك حتى يتسنى إنهاء اجراءات التقنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقنيين.

وأشار المحافظ إلى أنه مازال العمل مستمرا، فى تنفيذ حملات الموجة العاشرة لإزالة أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين دون استثناءات، مؤكدا أنه سوف يتم حسم ملف التعديات تماما قبل نهاية شهر أغسطس.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها بحضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبو الذهب ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمختلف مديريات الخدمات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى عموم مختلف مديريات الخدمات، بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل خلال تلك الفترة والعمل على زيادة الإنتاج الفعلى والملموس على الأرض.

وطالب المحافظ من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة إطلاق حملات مكثفة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، خلال تلك الفترة وتكثيف أعمال صيانة جميع الحدائق العامة والمنتزهات والمسطحات الخضراء، حتى تظل الإسماعيلية فى أبهى صورة لاستقبال ضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات خلال موسم الصيف والإجازات.

ولفت المحافظ إلى أنه تقرر انعقاد ملتقى التوظيف الخامس الذى ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، والمقرر له يومى 30 و31 من شهر يوليو الجارى بمركز شباب الشيخ زايد، والذى يتيح ما يزيد عن 2000 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وفيما يتعلق بملف الإشغالات بمنطقة حدائق نمرة 6، وانتشار الكرفانات أكد المحافظ أنه سوف يتم حسم وغلق هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من تجهيزات المكان البديل الذى تم تخصيصه.

كما أعطى المحافظ توجيهات إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى مديريات الخدمات بسرعة اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسرعة إنهائها مبكرا وأصدر قرارا مشددا بتحديد نقاط مخصصة لذبيح الأضاحى تحت الإشراف الكامل للطب البيطرى والصحة مجان، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، ومنع انتشار شوادر الذبائح الحية حفاظا على البيئة والمظهر الحضارى.

ومن جهته أشاد اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق فيما بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس، من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار والانضباط فى الشارع الإسماعيلى، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى إزالة التعديات والإشغالات بشكل عام.

وفى ختام الاجتماع كرم محافظ الإسماعيلية عبد الرؤوف ناصر عثمان نصار وكيل وزارة المالية مدير عام المديرية المالية، بمناسبة بلوغه سن المعاش، وسلمه شهادة التقدير وميدالية المحافظة تقديرا لجهوده طوال مشوار خدمته.