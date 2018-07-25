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محافظ الأقصر: اليوم آخر موعد لسداد رسوم طلبات تقنين أراضى الدولة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:00 ص
محافظ الأقصر: اليوم آخر موعد لسداد رسوم طلبات تقنين أراضى الدولة محافظ الأقصر محمد بدر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، أن آخر مهلة لتلقى طلبات تقنين أراضى الدولة التى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة، تنتهى اليوم الأربعاء، 25 يوليو، موضحًا أنه بعد هذا التاريخ سيتم التعامل معها باعتبارها تعديات يجب إزالتها، ويأتى ذلك عقب تمديد فترة تلقى الطلبات نظرًا للإقبال الملحوظ والازدحام الشديد الذى شهده مكتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية.

 

وطالب محافظ الأقصر، كل مواطن قدم طلبًا لتقنين أوضاعه بسرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة لاستلام إذن الفحص وإذن المعاينة وسداد الرسوم خلال المدة المذكورة، وإلا سيتم اعتبار ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء كل الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

 

 


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