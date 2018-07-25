محافظ أسيوط: استلام 8 مدارس بطاقة 164 فصلا بتكلفة 36 مليون جنيه

أسيوط ـ محمود عجمى

تسلمت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط ، مؤخرًا 8 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئى بطاقة 164 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 36 مليونا و321 ألف جنيه ، حيث تم الاستلام الابتدائى لهذه المدارس وسيتم دخولها الخدمة العام الدراسى الجديد.

من ناحيته، أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، أن الدولة تولى قضية التعليم أهمية كبرى باعتبارها من قضايا الأمن القومى وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها فى إنشاء وإحلال وتجديد العديد من المدارس على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت خطة لإقامة مدارس جديدة بالمناطق التى تعانى من الكثافة الطلابية والأكثر احتياجًا للارتقاء بالمنظومة التعليمية بها وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

وأضاف الدسوقى أنه تم الاستلام الابتدائى لمدرستين "إنشاء جديد" وهما مدرسة رشدى محمد رشوان الثانوية بقرية بهيج بمركز أسيوط بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه بطاقة 12 فصل دراسى والتى ستقضى تماما على الكثافات والفترة الثانية للمرحلة الثانوية بقرى منقباد وسلام والعدر وبهيج وأولاد محمد، حيث لم يكن لتلك القرى سوى مدرسة واحدة ثانوية مشتركة لهم جميعا وهى مدرسة منقباد الثانوية المشتركة ، مما دعا إلى انشاء جناح جديد توسع بمدرسة منقباد الثانوية خصص للبنات فقلت الكثافات نوعًا ما بالمدرسة ، بالإضافة إلى إنشاء هذا الصرح التعليمى الجديد ليستوعب طلاب المرحلة الثانوية بقرية بهيج وما حولها بدلا من تكبدهم مشقة السفر لمدرسة منقباد الثانوية لتنخفض الكثافة تمامًا بالمدرستين ، كما تم استلام مدرسة جديدة بآل صقر بالفيما مركز الفتح بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه بطاقة 12 فصل دراسى والتى ستستقبل طلاب آل صقر بدلًا من ذهابهم لقرية الفيما ، مما يؤثر بالإيجاب فى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم بآل صقر ويساهم فى تقليل الكثافات بمدارس قرية الفيما.

وقال مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسيوط لهيئة الأبنية التعليمية ، إنه تم استلام توسعات بعدد 6 مدارس بإضافة أجنحة جديدة بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ، حيث تم استلام جناح توسع جديد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمركز ديروط بطاقة 28 فصلا دراسيا وبتكلفة 5 ملايين و900 ألف جنيه واستلام جناح توسع بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمدينة منفلوط بطاقة 19 فصل دراسى ، بالإضافة لعدد 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال بتكلفة 3 مليون و200 ألف جنيه فضلا عن استلام جناح توسع جديد بمدرسة حلمى ماضى محمود الابتدائية بطاقة 24 فصل دراسى وبتكلفة 4 مليون جنيه والاستلام الابتدائى لجناح توسع "إحلال جزئي" لمدرسة مسرع الاعدادية المشتركة بقرية مسرع التابعة لإدارة أسيوط التعليمية بطاقة 30 فصل دراسى بتكلفة 6 مليون و600 ألف جنيه ، كما تم استلام جناح توسع جديد بمدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسى بحى الأربعين بمدينة أسيوط بتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه بطاقة 28 فصل دراسى ، بالإضافة إلى استلام جناح توسع بمدرسة مجمعة موشا الابتدائية بطاقة 9 فصل دراسى وبتكلفة مليون و231 ألف جنيه للقضاء على الفترة الثانية بالمدرسة.

وأضاف عبد الفتاح أن هذه المدارس والأجنحة الجديدة ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد بعد أن يتم استكمال النواقص البسيطة فى بعضها، منوهًا أن المدارس الجديدة من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفق أحدث المواصفات وتوفر البيئة الآمنة للطلبة، حيث تضم معامل حاسب آلى وعلوم ومرافق وملاعب وخدمات.

وقال محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات الموجة العاشرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد واسترداد 25,5 فدان و1435 متر " حق الشعب " من اراضى املاك الدولة بمركزى منفلوط وأسيوط والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الاعلان عنها بالتنسيق مع مديرية أمن اسيوط و تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد اراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.

وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن استكمال فعاليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات استهدفت قرى مركزى منفلوط وأسيوط، وتمكنت الحملة بمركز منفلوط من إزالة 4 حالات تعد على أراضى زراعية بمساحة 25,5 فدان وإزالة 2 حالة تعد على مساحة 1072 متر أرض مبانى أملاك دولة ، بالإضافة إلى إزالة 2 حالة تعد بمركز أسيوط واسترداد مساحة 362 متر ، مشيرا إلى الحملات مستمرة لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها مصدرا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات الزراعة والرى لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين .

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بالمحافظة ، أن حملات إزالة التعديات بمركز منفلوط ترأسها حسنى درويش القائم بأعمال رئيس المركز وبمشاركة اللواء علاء منصور وعمر الزناتى من مديرية أمن اسيوط والعميد محمد سيد مأمور مركز شرطة منفلوط واستهدفت قرى العتامنة وبنى شقير وبنى عدى وجحدم والشريفة ، مشيرا إلى أنه جارى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة .

كما أكد محافظ أسيوط ، أن الحملات التموينية مستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتكثيف تلك الحملات.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أن حملات المديرية تمكنت من تحرير 96مخالفة تموينية مختلفة شملت على 84محضر ومخالفة وقضايا متنوعة فى قطاع الرقابة التموينية على المخابز والمواد البترولية تنوعت ما بين "عدم صرف بون خبز للمواطن ، عدم الإحتفاظ بالسجلات ، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ووزن الرغيف وسعره ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود نظافة فى أدوات العجين ، عدم الإعلان عن الأسعار ، غلق فى مواعيد العمل الرسمية ، توقف عن الإنتاج) وغيرها من المخالفات وذلك خلال حملات دورية بمراكز المحافظة.

وأشار اسماعيل إلى ضبط مخالفات فى قطاع الرقابة التجارية على الأسواق ومنافذ البيع تنوعت ما بين "بيع سلع منتهية الصلاحية "أكياس كاراتية وزجاجات معطر وزبادي" ، عدم الإعلان عن الأسعار فى المحلات العامة ، عرض سلع غير مدون عليها بيانات ، استخدام أكياس سوداء فى تعبئة المواد الغذائية ، استخدام اسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم فى غير الأغراض المخصصة لها" وغيرها من المخالفات وذلك خلال حملات بالتنسيق ومديريات الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة لافتاً إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ؛وذلك للتأكد من تقديم الخدمات والسلع المختلفة مطابقة للمواصفات ومحاربة استغلال المواطنين والحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الاسعار الجديدة للمواد البترولية او اى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية او الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية "15333" ورقم الشكاوى الحكومية "16528" التابع لمجلس الوزراء بالاضافة إلى الارقام " 2325369 / 088" بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.