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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:38 م
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محافظة أسوان تشن حملة لإزالة 18 حالة تعدى بمركز نصر النوبة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:29 م
محافظة أسوان تشن حملة لإزالة 18 حالة تعدى بمركز نصر النوبة جانب من الحملة
أسوان ندى سليم
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، اليوم الأربعاء، حملة إزالة فورية لعدد 18 حالة تعدي بمساحة إجمالية، تصل لحوالى 7 آلاف م2، وذلك على أراضى بناء بالمنطقة العشوائية بجوار عمارات الشرطة بالمدينة. 
 
ومن جانبه أكد طه حسين، رئيس مركز نصر النوبة، أن الحملة كانت بقيادة رئيس الوحدة المحلية ونوابه والعاملين بمختلف الإدارات مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل، حيث نجحت فى اقتحام موقع التعديات بمجرد رصد محاولة بعض المتعدين إقامة أسوار تمهيداً للاستيلاء عليها.
 
ومن جانبه، أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على استمرار حملات الإزالة الفورية ضمن الموجة العاشرة، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع فى منتصف الشهر الماضى، حيث سيتم التعامل بكل قوة وحسم للحفاظ على أراضى الدولة من أى تعديات سواء كانت مبانى أو زراعية، مشيداً بجهود رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لسرعة تحركهم وتعاملهم الفورى مع حالات التعدى.
 
 

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