مجلس خدمة المجتمع يكرم نائب رئيس جامعة بنها

شهد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها مراسم تكريم الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، بمناسبة انتهاء عمله وبلوغه سن التقاعد، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى عقد ظهر اليوم ويعد الاجتماع الأخير لنائب رئيس الجامعة.

ووجه إسماعيل الشكر لوكلاء الكليات أعضاء المجلس الذين عملوا على التواصل بين الجامعة والمجتمع من خلال العديد من الأنشطة التى أقامتها جامعة بنها على مدى العامين الأخيرين بالتحديد.

كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر للدكتور السيد يوسف القاضة وعمداء الكليات وجميع العاملين بإدارة الجامعة على التعاون المثمر الذى ساهم فى رفع مكانة الجامعة فى نطاق مجتمعها.

وأكد الدكتور القاضى على أن الفترة التى تولى فيها الدكتور جمال إسماعيل منصبه تميزت بالتعاون الكامل بين رئيس ونواب رئيس الجامعة مما أدى إلى احتلال جامعة بنها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والدولية.

وأشار القاضى إلى أنه تم إعداد مراسم لتكريم كل من الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى يوم التميز العلمى الرابع الذى سوف يقام يوم الأحد الموافق 29 يوليو الحالى.

يذكر أن مراسم التكريم حضرها الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والأمينين المساعدين للجامعة وحيد خلوى وسامية عبد الحميد.