مجلس جامعة الزقازيق يكرم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وعميدين سابقين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد البارى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء ، الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميدين سابقين هما الدكتور عاطف البحراوى عميد كلية الطب ، والدكتور عز سلطان بأعمال عميد معهد الدراسات والبحوث الأسيوية، ، وذلك تقديراً لجهودهم و لما قدموه للجامعة طوال مدة توليهم المسئولية.



وأهدى الدكتور عبدالبارى لهم درع الجامعة موجها لهم الشكر ومتمنيا لهم التوفيق واستمرار عطائهم والاستفادة بخبراتهم الإدارية والعلمية والأكاديمية.