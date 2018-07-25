مجلس جامعة الزقازيق يكرم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وعميدين سابقين

كرم مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد البارى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء ، الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميدين سابقين هما الدكتور عاطف البحراوى عميد كلية الطب ، والدكتور عز سلطان بأعمال عميد معهد الدراسات والبحوث الأسيوية، ، وذلك تقديراً لجهودهم و لما قدموه للجامعة طوال مدة توليهم المسئولية.
وأهدى الدكتور عبدالبارى لهم درع الجامعة موجها لهم الشكر ومتمنيا لهم التوفيق واستمرار عطائهم والاستفادة بخبراتهم الإدارية والعلمية والأكاديمية.
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