مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة - صور

كتبت : نورا فخرى تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وكانت اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة في قالت فى تقريرها النهائى "أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".























































































