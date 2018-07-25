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متحدث الجيش الليبى يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابى على مركز شرطة بإجدابيا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:29 م
متحدث الجيش الليبى يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابى على مركز شرطة بإجدابيا العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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كشف العميد أحمد المسمارى تفاصيل العملية الإرهابية التى قامت بها عناصر إرهابية فى مدينة إجدابيا، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية اختطفت مجموعة من أبناء مدينة اجدابيا، محذرا من تحركات الجماعات الإرهابية لسرقة السيارات فى منطقة الهلال النفطى وتفخيخها.

 

وأكد العميد أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية قضت على المجموعة الإرهابية التى هاجمت مركز شرطة العقيلة، موضحا أن نفس المجموعة التى هاجمت منطقة تزربو وبعض مراكز الشرطة فى جنوب ليبيا.

 

وبث المسمارى مقاطع فيديو مصورة للسيارة التى استخدمتها الجماعات الإرهابية فى الهجوم على مركز شرطة العقيلة فى إجدابيا، مشيدا بدور أبناء القبائل الليبية فى صد الهجوم الإرهابى التى قامت بها الجماعات المتطرفة على مركز شرطة العقيلة.

 

وأوضح احمد المسمارى أن الجماعات الارهابية كانت ترفع تنظيم داعش الإرهابى خلال الهجوم على مركز شرطة العقيلة، متهما مفتى ليبيا السابق الصادق الغريانى فى تحريض الجماعات الإرهابية على استهداف الجيش الليبى.

 

 


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