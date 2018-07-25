ليبرمان يترأس جلسة مشاورات أمنية فى تل أبيب لبحث التطورات فى غزة

كتب : أحمد جمعة

ترأس وزير الأمن الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات أمنية طارئة فى مقر وزارة الأمن فى "تل أبيب"؛ بعد زعم الاحتلال تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار جنوبى قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن الاجتماع يشترك فيه أيضاً قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى الجنرال غادى أيزنكوت وضباط آخرون، في حين أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال عن استهداف 7 مواقع تابعة لحركة حماس رداً على إطلاق النار.

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات بغلاف غزة، فيما زعمت مصادر عبرية سقوط قذيفة هاون في ساحل عسقلان.

ولم يصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بنتائج عملية استهداف الجنود، في الوقت الذي تداول فيه أنباء عن إصابة أحد الجنود بجراح طفيفة في العملية دون تأكيد من جيش الاحتلال.