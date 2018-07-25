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لطلاب المرحلة الثانية.. هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات؟

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:50 م
لطلاب المرحلة الثانية.. هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات؟ تنسيق رغبات الطلاب أرشيفية
وائل ربيعى
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سؤال يتوارد إلى ذهنك كثيرا إذا كنت طالبا من طلاب الثانوية العامة خاصة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق التى تدخل رغباتها فى الفترة الحالية، وقمت بإدخال رغباتك على موقع التنسيق، هل أستطيع تعديل رغباتى على موقع التنسيق  خلال أيام المرحلة بعد إدخالها ؟ يرصد "اليوم السابع" الإجابة على هذا التساؤل فى النقاط الآتية:

1-    نعم تستطيع التعديل على رغباتك التى أدخلتها على موقع التنسيق.

2-    أدخل ما شئت من تعديلات على رغباتك وراقب الفترة الزمنية المحددة للمرحلة.

3-    راقب جيدا قواعد التوزيع الجغرافى على مواقع التنسيق.

4-    لاحظ أن موقع التنسيق يحاسبك على آخر تعديل أدخلته على الرغبات.

5-    لا بديل عن ملء استمارة الرغبات كاملة 60 رغبة.

6-    اطبع استمارة الرغبات بعد آخر تعديل عليها.

7-    لا تنسى حفظ استمارة الرغبات بآخر تعديل أدخلته.

8-    حافظ جيدا على رقمك السرى لأنه سبيلك الوحيد للدخول إلى صفحة الرغبات.

9-    راجغ استمارة رغباتك جيدا وتأكد من الترتيب الذى تريده قبل الخروج من الموقع.

10-                       لطلاب المرحلة الأولى متاح لك التعديل على الرغبات حتى السابعة من مساء الجمعة المقبل.

 

 

 

 


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موقع التنسيق

المرحلة الثانية من التنسيق

تعديل الرغبات




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