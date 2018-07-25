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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:09 ص
خالد صلاح
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لجنة الانتخابات الموريتانية تدعو الأحزاب لإيداع شعاراتها الانتخابية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 ص
لجنة الانتخابات الموريتانية تدعو الأحزاب لإيداع شعاراتها الانتخابية الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
نواكشوط (أ ش أ)
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دعت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، الأحزاب السياسية التى لم تودع حتى الآن شعاراتها الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، إلى القيام بذلك فى موعد أقصاه بعد غد الخميس.

وعلى صعيد متصل، دعا محمد فال ولد بلال رئيس لجنة للانتخابات فى موريتانيا، الأطراف المعنية فى العملية الانتخابية بمساعدة اللجنة على أداء مهامها.

وقال ولد بلال خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، "إننى أوجه دعوة صادقة إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية، أعنى القضاء والحكومة، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى، والإعلاميين، والمدونين، كل من موقعه إلى تضافر الجهود مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به وطننا العزيز".

وأبدى رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، رغبته فى الاستفادة من تجربة الرؤساء السابقين للجنة الانتخابات، والتى وصفها بالغنية، لمساعدته على أداء مهمته.  

 


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