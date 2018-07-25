لافروف: "بريكس" ستعزز التعاون مع الكيانات الأخرى لتشكيل جبهة موحدة

جوهانسبرج(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء، أن مجموعة (بريكس) التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ستعزز التعاون مع الكيانات المتكاملة الأخرى حول العالم لتشكل جبهة موحدة تتخذ مواقف ثابتة وراسخة فى المحافل الدية.

وقال لافروف - فى مقال منشور بمجلة (أوبوتو) الجنوب أفريقية بمناسبة القمة العاشرة لمجموعة (بريكس) فى جوهانسبرج، والتى تعقد اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل - أن روسيا تُرحب بقرار رئيس المجموعة بأن يدعو إلى جوهانسبرج أصدقاء آخرين لدول المجموعة من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذا يعد تطبيقا لمبادرة "بريكس بلس" التى صادق عليها زعماؤنا فى قمة شيامن بالصين.

وأردف لافروف " أن هذا الأمر إنما يوسع نطاق وصول (بريكس) عالميا لتؤسس دائرة خارجية تشمل الدول التى تتبنى فكرها بشكل مرن "، مؤكدا أن روسيا تدعم التنسيق بين دول (بريكس) فى المحافل الدولية المختلفة مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إذ أن تنسيق المواقف هو عامل رئيسى لضمان الاستقرار العالمى وتسوية النزاعات المختلفة.

وأوضح أنه إذا نسقت دول "البريكس" مواقفها وتحدثت بقوة وكجبهة موحدة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية فى العالم، حينها ستسمع الدول الأخرى صوتها. مشددا على عدم قبول (بريكس) للمعايير المزدوجة والتدخلات العسكرية والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والحمائية والمنافسة غير العادلة.