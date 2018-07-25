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كوريا الجنوبية ترسل فريق إغاثة لمساعدة ضحايا انهيار سد فى لاوس

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:10 ص
كوريا الجنوبية ترسل فريق إغاثة لمساعدة ضحايا انهيار سد فى لاوس رئيس كوريا الجنوبية
رويترز
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قالت رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن رئيس البلاد مون جيه-إن أمر بإجراءات من بينها إرسال فريق إغاثة طارئة لمساعدة ضحايا انهيار سد تشيده شركات كورية جنوبية فى لاوس.

وهناك مئات المفقودين فى الحادث الذى وقع بجنوب لاوس كما يخشى مقتل الكثيرين بعد يومين من انهيار السد، وهو سد للطاقة الكهرومائية لا يزال تحت الإنشاء، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بعد أن جرفت المياه بعض المنازل.

وقال كيم إيوى-كيوم، المتحدث الرئاسى فى كوريا الجنوبية، خلال إفادة صحفية "أمر الرئيس بإجراءات صارمة من بينها إرسال فريق إغاثة طارئة مع تحرى سبب الحادث إذ تشارك شركاتنا فى بناء السد".

 

 

 


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