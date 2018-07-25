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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 م
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قائمة عروسة بـ"إسنا" تحوى تقوى الله ومراعاة الزوجة بدلا من الذهب والعفش

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:31 م
قائمة عروسة بـ"إسنا" تحوى تقوى الله ومراعاة الزوجة بدلا من الذهب والعفش قائمة العروسة
الأقصر – أحمد مرعى
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فى واقعة غريبة ومختلفة فى "قائمة الزواج" بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أقدم والد على توثيق عقد قائمة مع عريس ابنته بصورة جديدة، حيث أوصاه فى ورقة مكتوبة بحسن رعاية ابنته ومراعاة الله فيها بدلاً من أية قائمة تطلبها أسرة العروسة من العريس ولم يقدم قائمة بها المحتويات المألوفة للجميع.

وضمت ورقة "قائمة الزواج" التى كتبها والد العروسة ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم – وجعلنا بينكم مودة ورحمة – صدق الله العظيم – لقد وافقت أن تكون ابنتى زوجة لكم فهى ابنتى وقرة عينى وأغلى عندى من أى قائمة تكتب بأى مبلغ – أٌتمن ابنتى بأخلاقها وتربيتها وأرجو منكم أنسابى أن ترعوا الله فيها كما لو كانت ابنة لكم – ورفقاً بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – ورفقاً بالقوارير – قائمتى ليست ورقة تكتب هى عقد يٌسن والعقد شريعة المتعاقدين وعقدى معكم أن أسلمكم ابنتى الملاك الطاهر – هبة محمد أحمد حسن – وعقدكم معى أن تعاملوها بالمودة والرحمة – ولكم جزيل شكرى وامتنانى ) ووقع فى نهاية الورقة باسمه "محمد أحمد حسن وشهرته "حمادة فرار.

وبعد تلك الورقة التى قدمها والد العروس لأسرة الزوج وهو المهندس محمد سليمان حامد، نشر الجميع تلك الورقة والعقد المميز المختلف عن الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الجميع أن يسير على درب والد العروسة الذى يتقى الله حق تقاته ويودع إبنته لدى زوجها دون أية تكلفات أو مطالب يطيق بها الشباب.

ومن جانبه، قال محمد حسين إبن مدينة إسنا وأحد أصدقاء والد العروس، أنه يتمنى من أهالى مدينة إسنا ومصر بأكملها أن يتبعوا هذه الطريقة والنية التى تكون بين النسب خالصة لوجه الله وليس والقائمة والشروط، موجهاً الشكر للمعلم حمادة فرار الأب الجميل والرجل الطيب على العمل الطيب الذى فعلة من أجل الزواج، فهو وصفه بخطوة رجولة وأدب وأخلاق وحفاظ وليس قوائم وشروط.

قائمه عروس
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

mahmoud

روعة ... ونعم الكلام

كلام ف منتهى الجمال اللى خلقه ربنا

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