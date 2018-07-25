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فيس بوك تتعهد بتكثيف الأمن الإلكترونى قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:57 ص
فيس بوك تتعهد بتكثيف الأمن الإلكترونى قبل انتخابات الكونجرس الأمريكى فيس بوك
رويترز
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قال مسؤولون بشركة فيس بوك إن الشركة تستخدم مجموعة من التقنيات منها الذكاء الاصطناعى للتصدى لأى عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب خداعية ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأى العام.

وقال المسؤولون للصحفيين فى إفادة عبر الهاتف أمس الثلاثاء إنهم يتوقعون مثل هذه الأشياء على شبكة التواصل الاجتماعى قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فى نوفمبر، لكنهم أحجموا عن الكشف عما إذا كانوا قد كشفوا بالفعل عن أى عملية من هذا النوع.

ويواجه فيس بوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها خضعت لتأثير الحكومة الروسية من خلال أساليب منها وسائل الإعلام.

ولم تهدأ حدة الجدال رغم اتخاذ فيس بوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التى تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.

لكن الشركة قالت مجددا أمس الثلاثاء إنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح.

كان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيس بوك، قد أثار انتقادات الأسبوع الماضى حين أشار إلى إنكار محارق النازية كنموذج للمواد التى يراها غير صحيحة ومع ذلك لن تحذف ما دام التعبير عنها عن قناعة.


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الذكاء الاصطناعى

الكونجرس الأمريكى

مارك زوكربيرج

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