فيديو وصور .. وحدة مرور فوه تخدم 5432 رخصة قيادة بتكلفة 12 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية، إن وحدة مرور فوه ستخدم مركزى فوه ومطوبس، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات المرورية فى فترة وجيزة، يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، للارتقاء بمنظومة العمل المرورى والأمنى فى التيسير على المواطنين.



وأضاف اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أنه افتتح وحدة مرور فوه والمدينة المرورية للأطفال بفوة بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، لتقديم خدمة مرورية متكاملة من استخراج رخص التسيير والقيادة المتنوعة، لخدمة 5432 رخصة قيادة، و4842 رخصة تسيير سيارات، بمركزى فوه ومطوبس، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما افتتح المدينة المرورية للأطفال، والتى تم تجهيزها بأرضيات خاصة ممهدة وآمنة للأطفال، وذلك لنشر الوعى والثقافة المرورية وخلق جيل جديد يحافظ على قواعد وآداب المرور لدى النشء، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الاطفال المتميزين بالمدينة المرورية الجديدة بفوة.



مدير أمن كفر الشيخ يسلم على طفل تعلم فن قيادة السيارات

جاء ذلك اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية، واللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء احمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامه للمرور، اليوم الأربعاء، وحدة مرور فوه والمدينة المرورية للأطفال بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء عاطف الشاعر، مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، واللواء شكرى الجندى، والمحاسب فتحى الشرقاوى، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوة، واللواء مجدى الشلقامى، نائب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، والعميد حازم الخولى، مدير إدارة الأمن الوطنى، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد الدفراوى، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وعدد من قيادات الشرطة والقيادات التنفيذية.



الاطفال فى استعراض أمام المحافظ ومدير أمن كفر الشيخ

وتفقد محافظ كفرالشيخ، أقسام وحدة المرور ومنها قسم المخالفات، وغرفة العمليات والأجهزة والإشارات اللاسلكية، وقسم الاستقبال، وقسم الملفات وشبابيك المراجعة التى تشمل ملفات السيارات الملاكى والأجرة والدراجات النارية وسيارات ومعدات القطاع الحكومى والجرارات الزراعية وسيارات النقل، والشبابيك المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وتابع العمل بشابيك رخص القيادة الخاصة والثالثة والثانية والأولى وقسم التصوير والكمبيوتر، ثم شباك تسليم رخص القيادة والتسيير، وجميع هذه الخدمات مراقبة بالكاميرات ومميكنة.



الاطفال تعلموا فن القيادة واحترام اشارات المرور

وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا نفتتح مرفق هام من أهم المرافق الخدمية وبافتتاح هذا الصرح الفخم المتكامل، والذى تم إنشائه طبقاً للمعايير الدولية وميكنة الخدمات واستخدام النداء الآلى لمنع الزحام والتسهيل على المواطنين، مقدماً الشكر لإدارة المرور برئاسة العميد محمد الدفراوى، على هذه الجهود المتميزة التى يقوم بها جميع أجهزة المرور بالمحافظة تحت اشراف اللواء أحمد صالح مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، الذى يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات المرورية والأمنية لأهالى كفرالشيخ، مشيراً انه سيتم إنشاء وحدات مرور بالرياض وبلطيم تليها بيلا، مؤكداً أن حجم الانجاز الذى يتم على أرض مصر يثبت أن مصر أرض الحضارة ماضية فى طريقها الصحيح عازمة على تعويض ما فاتها فى جميع المجالات، لتحقيق التنمية الشاملة لشعب مصر العظيم.



محافظ كفر الشيخ ومساعدو الوزير مع الاطفال

وأضاف محافظ كفرالشيخ، سعدت اليوم بهذا التطوير، وافتتاح مشروع وحدة مرور فوة الذى يعمل من خلال خدمة الشباك الواحد، مناشداً مساعد وزير الداخلية، بطلب أى احتياجات للتطوير، مقدما التحية لمنظمى هذه الاحتفالية.



جانب من تواجد المحافظ ومدير الأمن

قال اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تضمنت وحدة المرور الجديدة قسم الفحص الفنى، وقسم رخص القيادة، وقسم رخص التسيير، وخدمة النداء الآلى بالشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب لربط العمليات الخاصة باستخراج التراخيص بالغرفة المركزية بإدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور، كما أن وحدة مرور فوه مزودة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية للتيسير على المواطن ووضع حد للتكدس على شبابيك الوحدة دون أفضلية لمواطن عن أخر، وتم تجهيز وحدة مرور فوة بنظام النداء الآلى، فضلاً عن ميكنة الخدمات.



تشجيع مدير الامن والمحافظ للأطفال



الاطفال بالمدينة المرورية



محافظ كفر الشيخ يسلم الاطفال رخصة القيادة التشجيعية