فيديو.. مصر تحقق هدفا استراتيجيا مهما فى رؤية 2030

إعداد تامر إسماعيل صالح

حققت مصر هدفا استراتيجيا مهما في برنامج التنمية "رؤية مصر 2030" والذى يتضمن محاور التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تضمن نهضة مصر وتحولها إلى قوة عظمى اقتصاديا واجتماعيا.

ويشرح الفيديو التالى ذلك الهدف وكيف تمكنت مصر من تحقيقه.