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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:37 م
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فيديو.. محافظ الإسماعيلية يستعرض تعديلات مشروع إنشاء سوق السمك

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:50 م
فيديو.. محافظ الإسماعيلية يستعرض تعديلات مشروع إنشاء سوق السمك جانب من اجتماع محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق السمك المتطور الجديد، ويجرى إنشاؤه على بحيرة الصيادين بطريق"عمارة السياحى" البلاجات ويشمل إقامة عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة، وعدد كبير من الفروشات لبائعى الأسماك وكافيتريات كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأساسية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد أبوالذهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول ومديرى التخطيط العمرانى، ووحدة تطوير العشوائيات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع لسرعة إنهائه وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له، خاصة أن الهدف من التطوير للمنطقة هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، مع إيجاد سوق نموذجى مزود بكافة الخدمات، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة مشروعات التطوير والتنمية التى تشهدها محافظة الإسماعيلية، تزامنا مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى الوقت الراهن .

 

 


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