فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بجبهة مريس

تمكنت وحدات من الجيش اليمنى بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية شمال مريس بمحافظة الضالع، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع فى منطقة الحيافى وموقع الأساس ومحطة المسيلة.

وأضاف المصدر أن المعارك التى استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطنى اليمنى تحصينات ومواقع مليشيات الحوثى فى منطقة نجد القرين جنوبى دمت، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

يأتى هذا فى الوقت الذى أحرزت فيه قوات الجيش تقدما فى عدة جبهات منها صعدة إذ سيطرت عَلى أجزاء كبيرة من مديرية كتاف.