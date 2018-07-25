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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:37 م
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فرع القومى للمرأة يوزع شهادات أمان على 1516 سيدة معيلة بأسوان.. صور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:22 م
فرع القومى للمرأة يوزع شهادات أمان على 1516 سيدة معيلة بأسوان.. صور محافظ اسوان يوزع شهادات أمان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، اليوم الأربعاء، حفلاً لتوزيع 1516 شهادة أمان على السيدات المعيلات، بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، وتحت رعاية محافظة أسوان، بهدف تخفيف المعاناة على سيدات الصعيد واستقرار الأسرة المصرية.

حضر الاحتفالية التى أقيمت بالمسجد الجامع، اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وعضو المجلس، والشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ويسرى بحر، مدير فرع البنك الزراعى بأسوان.

بدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات للقرآن الكريم، وكلمات للضيوف، وتوزيع الشهادات على السيدات الحضور.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن هناك 1516 شهادة سيتم توزيعهم على السيدات على مستوى مراكز المحافظة، بحيث تم تقسيم التوزيع على 3 مراحل الأولى تشمل مركزى أسوان ودراو، والثانية تشمل مركزى كوم أمبو ونصر النوبة، والثالثة مركز إدفو.

وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنجاز هذه الشهادات للمستفيدات بأسوان خلال 3 أشهر فقط، فى إطار مبادرة الدولة لتخفيف المعاناة على سيدات مصر مدة الشهادة المحددة بثلاث سنوات وقابلة للتجديد مرتين فقط.

الدكتورة-هدى-مصطفى
الدكتورة هدى مصطفى

 

السيدات-فى-الاحتفالية
السيدات فى الاحتفالية

 

جانب-من-الحضور
جانب من الحضور

 

محافظ-اسوان-والحضور
محافظ اسوان والحضور

 

محافظ-اسوان-يوزع-شهادات-أمان
محافظ اسوان يوزع شهادات أمان

 


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