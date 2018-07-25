فرع القومى للمرأة يوزع شهادات أمان على 1516 سيدة معيلة بأسوان.. صور

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، اليوم الأربعاء، حفلاً لتوزيع 1516 شهادة أمان على السيدات المعيلات، بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، وتحت رعاية محافظة أسوان، بهدف تخفيف المعاناة على سيدات الصعيد واستقرار الأسرة المصرية.

حضر الاحتفالية التى أقيمت بالمسجد الجامع، اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وعضو المجلس، والشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ويسرى بحر، مدير فرع البنك الزراعى بأسوان.

بدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات للقرآن الكريم، وكلمات للضيوف، وتوزيع الشهادات على السيدات الحضور.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن هناك 1516 شهادة سيتم توزيعهم على السيدات على مستوى مراكز المحافظة، بحيث تم تقسيم التوزيع على 3 مراحل الأولى تشمل مركزى أسوان ودراو، والثانية تشمل مركزى كوم أمبو ونصر النوبة، والثالثة مركز إدفو.

وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنجاز هذه الشهادات للمستفيدات بأسوان خلال 3 أشهر فقط، فى إطار مبادرة الدولة لتخفيف المعاناة على سيدات مصر مدة الشهادة المحددة بثلاث سنوات وقابلة للتجديد مرتين فقط.