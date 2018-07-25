غرفة دبى تفتتح مكتبا تمثيليا فى بنما لتعزيز العلاقات الاقتصادية

رسالة دبى ميرفت رشاد





أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبى، عن افتتاح مكتب تمثيلى جديد لها فى جمهورية بنما بهدف تعزيز حضورها فى أسواق دول أميركا اللاتينية، وذلك فى إطار خطتها الاستراتيجية بالتوسع فى الأسواق الواعدة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، بما يسهم فى تحفيز بيئة الأعمال فى الإمارة وتشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية إلى الإمارة.

ويعتبر المكتب الجديد فى بنما الثانى للغرفة فى أمريكا اللاتينية، والتاسع فى الأسواق العالمية، وذلك بعد افتتاح مكاتب فى كل من سان باولو بالبرازيل، وباكو بأذربيجان وأديس ابابا بإثيوبيا وإربيل بالعراق وأكرا بغانا ومابوتو بموزمبيق ونيروبى بكينيا وشنغهاى بالصين، حيث يشكل افتتاح هذه المكاتب التمثيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبى بدعم خطط التنويع الاقتصادى فى إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية لشركات الإمارة فى الأسواق الخارجية.

وجاء افتتاح المكتب بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبى وجمهورية بنما خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من بنما برئاسة خوان كارلوس فاريلا، رئيس جمهورية بنما فى فعاليات فى المنتدى العالمى للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذى نظمته غرفة دبى فى شهر فبراير الماضي، وسيسهم المكتب فى تعزيز الروابط الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعى الأعمال، وتطور التبادل التجارى وزيادة عدد المشاريع المشتركة بين دبى وبنما.

وقال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، فى بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء: "نحرص فى غرفة دبى على تعزيز تواجدنا فى الأسواق الحيوية والواعدة التى توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائنا من مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص فى الإمارة"، حيث إن بنما تشكل بوابة إلى منطقتى أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية الحافلتين بالفرص، وخصوصاً فى قطاع الخدمات والمجالات اللوجستية والمالية والزراعية وغيرها، كما أن وجود قناة بنما، الممر المائى الدولى الاستراتيجي، يتيح فرصاً غير محدودة لمختلف القطاعات فى إمارة دبي".

وأضاف قائلاً: اعتماد قيادتنا الرشيدة لخطط التنويع الاقتصادى يدفعنا لإيجاد أسواق جديدة تعزز تنافسية أعضائنا فى الأسواق الخارجية، وتدعم خططنا الاستراتيجية بالانفتاح على اسواق ذات فرص متنوعة وواعدة. وتتمتع بنما بوجود بنية تحتية متقدمة تسهل ممارسة مختلف الأعمال التجارية، ويأتى توطيد العلاقات التجارية مع بنما وغيرها من مراكز المال والتجارة العالمية فى إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى ترويج دبى كمركز تجارى عالمي، وانسجاماً مع اهدافنا بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، وتحفيز التعاون الاقتصادى وتطوير التبادل التجارى مع هذه الدول.

ويشكل المكتب التمثيلى التجارى لغرفة دبى بوابةً للاستثمارات الإماراتية فى أسواق أمريكا اللاتينية حيث سيعمل المكتب على مساعدة الشركات فى بنما بشكل خاص والشركات للاتينية بشكل عام على دخول سوق دبي، والتوسع منها إلى أسواق المنطقة، وذلك من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التى توفرها دبى لهم ولأعمالهم فى حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية فى المنطقة.

كما سيشكل المكتب منصة مثالية يمكن للمستثمرين الإماراتيين من خلالها التعرف على الفرص الاستثمارية فى أسواق أميركا اللاتينية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فى هذه الأسواق، وإطلاعهم على متطلبات الاستثمار وشروطه وتشريعاته وفرصه وغيرها من متطلبات تأسيس الأعمال، وبالتالى تسهيل دخولهم هذه الأسواق لتحقيق الاستفادة الأمثل لهم ولبيئة الأعمال فى دبي.

ونمت تجارة دبى غير النفطية مع بنما خلال الفترة 2012-2017 بنسبة 87.4%، مرتفعةً من 40.4 مليون درهم فى عام 2012 إلى 75.7 مليون درهم فى العام 2017. أما أبرز واردات دولة الإمارات من بنما فهى الأناناس والمنتجات البحرية فى حين أن أبرز صادرات دبى هى المركبات وأجزائها وقطع الغيار.

وحقق اقتصاد بنما نمواً بنسبة 5.2% خلال العام 2017 مقارنةً بالعام 2016، حيث يستحوذ قطاع التجارة على 18% من الناتج الإجمالى المحلى يليه التشييد والبناء بنسبة 15.27% ومن ثم العقارات بنسبة 13.6% والنقل بنسبة 13.3% والخدمات المالية بنسبة 7.3% والصناعة بنسبة 5.2%.

وسبق لوفد من غرفة دبى زيارة بنما فى أكتوبر 2017، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما، وتنظيم منتدى الأعمال الإماراتى البنمي، وعقد اجتماع رفيع المستوى مع معالى إيزابيل دى سانت مالو دى ألفارادو، نائب الرئيس ووزيرة الشؤون الخارجية فى بنما، وجاءت هذه الزيارة إيجابية حيث شاركت بنما بوفد رفيع المستوى فى المنتدى العالمى للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذى نظمته الغرفة بداية العام الجاري.