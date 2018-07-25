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عودة طائرة نيويورك بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:48 م
عودة طائرة نيويورك بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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عادت الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك بعد إقلاعها من مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، لإنقاذ حياة راكبة مصرية أصيبت بوعكة صحية وتشنجات، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى عيادة مبنى الركاب 3 بالمطار لعمل الإسعافات الأولية.

 

تلقى برج المراقبة طلبا من الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك رحلة رقم 985، يطلب قائد الرحلة السماح له بالعودة للمطار، وطلب سيارة إسعاف تكون على المهبط لإنقاذ راكبة مصرية تدعى "هبه .ع.ا"، ساءت الحالة الصحية للراكبة عقب الإقلاع من المطار، وتم إخطار إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، لتوقيع الكشف الطبى على الراكبة. 

 

فور الهبوط بالمطار تقرر إلغاء سفرها لإصابته بوعكة صحية وتشنجات، وتم نقلها إلى عيادة مبنى 3 بالمطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لاستكمال إجراءات تلقيها العلاج.

 


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مطار القاهرة

طائرة نيويورك

برج المراقبة




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