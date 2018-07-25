على عبد العال للنواب: قوتكم وتماسككم كان سببا فى إحباط محاولات هدم البرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس كان مستهدف بحملات إعلامية مكثفة هدفها هدم المؤسسة التشريعية وفقا لطبيعة الأدوار فى المراحل الانتقالية، لافتا إلى أن قوة أعضاء المجلس وتماسكهم كان السبب الرئيسى فى إحباط تلك الحملات، قائلا: "أنتم الأبطال كنتم مرابطين مثابرين تعرضتم للضغط من وقت لآخر بقوة ثابتة ووحدة قوية أغلبية ومعارضة، كنتم وجها مشرفا للديمقراطية، أثبتم بأدائكم الراقى أن الحوار يجب أن يكون حوارا موضوعيا للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول".

وأوضح عبد العال أنه فى يوم 10 يناير 2016 أول جلسة للبرلمان كانت عضوية مصر مجمدة فى الكثير من المنظمات الدولية، إلا أن البرلمان نجح فى إعادة عضوية مصر إلى البرلمان الدولى أو الأفريقى والمشاركة بفاعلية فى فعالياتهم.

وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كنا معرضين للقصف من كل الاتجاهات وهو ما أدى إلى عدم الظهور الإعلامى لدور هذا المجلس، وفى العالم كله يكون الهجوم من الإعلام يوجه دائما للمجلس النيابى وليس الحكومة، لأنه هز أى دولة من الناحية السياسية فى هز مؤسساتها التشريعية، فهدم المجلس النيابى يؤدى إلى هدم الدولة".