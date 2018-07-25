على عبد العال: الإصلاحات الاقتصادية جراحة مؤلمة نتيجتها شفاء الاقتصاد القومى

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن الإصلاحات والقرارات الاقتصادية الأخيرة كانت جراحة مؤلمة إلا أنها ستؤدى فى النهاية إلى الشفاء والعافية التامة للاقتصاد القومى.

وأوضح عبد العال، أن مجال الطرق والكهرباء والبنية الأساسية عموما هى بداية التقدم الاقتصادى والمدخل الأساسى والوحيد لبناء اقتصاد قوى، لافتا إلى تعاظم دور اللجان النوعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث باعتبارها بوتقة تنصهر فيها جهود البحث ومناقشة مشاكل الجماهير والعمل على حلها.

وتابع رئيس مجلس النواب: "علينا أن ننظر للمستقبل وهو طبقا للأرقام مبشر، فهناك مشروعات كبرى وعملاقة تنتهى نهاية العام الجارى ومنتصف العام القادم"، كما لفت إلى دور المرأة فى المجلس التى شاركت فى مختلف مجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال والتى من المتوقع أن تشهد رفع دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.