عاطل يطعن طالب بمطواه لمعاتبته على مغازلة الفتيات أمام محل بقالة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب طالب بجرح نافذ بالبطن بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قيام عاطل بالتعدى عليه بمطواه أثناء معاتبتة على مغازلة الفتيات أمام محل بقالة، تم نقله إلى المستشفى وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، "أ ش أ" طالب مصابا بجرح نافذ بالبطن حالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، وبالانتقال والفحص وسؤال والده إتهم "م أ ا" عاطل، بالتعدى على ابنه بالضرب بأداة حادة "مطواه" وإحداث إصابته أثناء معاتبته لوقوفه أمام محل البقاله الخاص بأبنه ومغازلة الفتيات، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تقلى مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة الباجور، يفيد استقبال مستشفى الباجور العام الطفل "ح ت ع" 7سنوات مصابا بجروح قطعية بالوجه والرأس، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وتوفى متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده أفاد أنه أثناء لهو ابنه بدراجته الهوائية أمام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة أحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير1327 مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير75 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،133مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وضبط 996 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص، 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، وأسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 11 قرار تعدى على منافع الرى، 8 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 9579 متر تقريباً .