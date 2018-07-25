طلاب بورسعيد يجملون مدارسهم بالتعاون مع مبادرة "سيب بصمتك"

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعضاء مبادرة "سيب بصمتك" والتى تهدف إلى تجميل الجدران والأسوار من خلال الرسم، بإشراك طلاب المرحلة الابتدائية فى المبادرة من خلال قيام كل عضو من الفريق بالإشراف على مجموعة من الطلاب أثناء تجميل مدارسهم.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بأعضاء المبادرة، بحضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية اشراك طلاب المدارس الابتدائية فى تجميل مدارسهم من أجل تشجيع الطلاب على الحفاظ عليها وإكسابهم روح التعاون والمشاركة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة ستقوم بتوفير كافة الخامات والأدوات اللازمة من أجل نجاح العمل، مشيدا بدور أعضاء المبادرة خلال الفترة الماضية فى تجميل بورسعيد.