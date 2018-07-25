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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:22 م
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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:57 م
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بقليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والفودو المخدر، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
كانت تعليمات اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، لضباط مباحث الأقسام بقليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.
 
وتم ضبط كلا من "سيد. ح" 30 سنه عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوال 200 جرام ومبلغ مالى 5700 جنيه وسلاح أبيض وهاتفين محمول، و"محمد. ف" 45 عاما عاطل وبحوزته  70 قرص مخدر ومبلغ مالى 1825 جنيه وهاتف محمول، و"خالد. م" 32 عاما عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 130 جرام ومبلغ مالى 80 جنيه، و"عبدالرحمن. ر" 21 عاما عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوال 60 جرام وسيجارة من ذات المخدر ومبلغ مالى 250 جنيه.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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مخدرات

حشيش

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