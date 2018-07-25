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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:07 م
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ضبط 360 هاربا من أحكام وتحصيل 161 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:46 م
ضبط 360 هاربا من أحكام وتحصيل 161 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3600 هارب من أحكام منهم 2250 حكم فى غرامات، 1247حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و69 حكم فى مخالفات و7 أحكام فى جناية وتحصيل 161 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.


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