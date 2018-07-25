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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:12 م
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ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و5800 لتر سولار فى حملة تموينية بالبحيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:27 ص
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و5800 لتر سولار فى حملة تموينية بالبحيرة أسمدة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط ح ح ف 42 سنة صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص بمركز الدلنجات لقيامة بإدارة المخبز بدون ترخيص وقيامة بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم. لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته كمية 500 كيلو دقيق بلدى مدعم.

 

كما تم ضبط ش م ال 41 سنة المدير المسئول عن شركة الكيماويات للبويات الحديثة كائنة بمدينة وادى النطرون لقيامة بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة سولار لاستخدامها بالشركة لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 5800 لتر سولار.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط م س ع 45 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمركز كفر الدوار لقيامة بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة مخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة.

 

من ناحية أخرى لقى سباك مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامة بتوصيل مكواة لحام المواسير بقرية السالمية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول أ ج ح21 سنة سباك ومقيم قرية البهى بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

 

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.

 

بسؤال ابن عمه م م ح 40 سنة من قوة إدارة الحماية المدنية بالمديرية قرر أنة أثناء قيام المتوفى بأعمال سباكة بمنزل ع ف ال 23 سنة فلاح ومقيم قرية السالمية بدائرة المركز وحال قيامة بتوصيل مكواة لحام المواسير صعقة التيار الكهربائى وتوفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

بسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


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