ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية وذبح خارج السلخانة فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة تموين قليوب، حملة طب بيطرى بقرية ميت حلفا، وتم ضبط حالة ذبح خارج السلخانة، وحالة أخرى لحوم منتهية الصلاحية بلغ إجماليها 500 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة قليوب، أن هذه الحملات الرقابية على محلات الجزارة والثلاجات، تأتى فى إطار حرص المحافظة بقيادة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على عدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار، وحفاظا على صحته من تلك السلع منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ اللازم تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.