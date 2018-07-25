ضبط مأمور مكافحة تهرب ضريبى فى القليوبية بحوزته حشيش وهيروين

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على مأمور مكافحة تهرب ضريبى بكفر شكر، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تمكن النقيب محمود غزالى معاون مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المدعو"م. ا" 41 عاما، مأمور مكافحة التهرب الضريبي ببندر كفر شكر، ومقيم بندر كفر شكر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوال 95 جراما، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما، ومبلغ مالى 681 جنيها، و2 هاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة"، حال استقلاله سيارة ماركة لانسر موديل 2012 م ملكه، بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5125 لسنة 2018 مجنايات مركز كفر شكر، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.