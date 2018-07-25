video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سلع تموينية ودقيق بلدى مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:29 م
ضبط سلع تموينية ودقيق بلدى مدعم فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة.

 

وأسفرت عن ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعة بالسوق السوداء، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط وحيد ع س ا 45سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية صالحجر مركز بسيون وبحوزتة 216 كجم مكرونة و100 كجم دقيق و78 كجم جبن و48 كجم خل و40 كجم سمن بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء، فى المحضر رقم 12096 جنح مركز بسيون.

 

وضبط إيمان م م 45سنة صاحبة محل مقررات تموينية بشارع مصطفى ربيع ثان المحلة وبحوزتها 80 كجم سكر تموينى و96 كجم زيت تموينى بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 10418 جنح أمن دولة طوارئ ثان المحلة.

 

وكما ضبط محمد ى ا صاحب مخبز بلدى بشارع كفر عصام اول طنطا والمسئول عنة ميرفت م ا وبحوزتها 150 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 1120 جنح أ د ط قسم اول طنطا، وضبط ايمن م ع ع 34سنة صاحب مخبز سياحى بقرية مسهلة مركز السنطة مقيم جهينة سوهاج وبحوزته 100 لتر سولار مدعم فى المحضر رقم 300 جنح أ د ط مركز السنطة.

 

كما تم ضبط مصطفى ج ح 49سنة صاحب سوبر ماركت بشارع كفر عصام أول طنطا وبحوزته 70عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1101 جنح أ د ط قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

حمله تموينيه




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة