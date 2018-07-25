ضبط سلع تموينية ودقيق بلدى مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت عن ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعة بالسوق السوداء، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط وحيد ع س ا 45سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية صالحجر مركز بسيون وبحوزتة 216 كجم مكرونة و100 كجم دقيق و78 كجم جبن و48 كجم خل و40 كجم سمن بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء، فى المحضر رقم 12096 جنح مركز بسيون.

وضبط إيمان م م 45سنة صاحبة محل مقررات تموينية بشارع مصطفى ربيع ثان المحلة وبحوزتها 80 كجم سكر تموينى و96 كجم زيت تموينى بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 10418 جنح أمن دولة طوارئ ثان المحلة.

وكما ضبط محمد ى ا صاحب مخبز بلدى بشارع كفر عصام اول طنطا والمسئول عنة ميرفت م ا وبحوزتها 150 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 1120 جنح أ د ط قسم اول طنطا، وضبط ايمن م ع ع 34سنة صاحب مخبز سياحى بقرية مسهلة مركز السنطة مقيم جهينة سوهاج وبحوزته 100 لتر سولار مدعم فى المحضر رقم 300 جنح أ د ط مركز السنطة.

كما تم ضبط مصطفى ج ح 49سنة صاحب سوبر ماركت بشارع كفر عصام أول طنطا وبحوزته 70عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1101 جنح أ د ط قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.