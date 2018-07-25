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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:23 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وحقائب السيدات ببنى سويف

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:49 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وحقائب السيدات ببنى سويف اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف
بني سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف تشكيلا عصابيا يضم 4 عاطلين، تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية من أمام المنازل والمصالح الحكومية وخطف حقائب السيدات.

 

وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن عدة بلاغات من المواطنين تفيد سرقة دراجاتهم البخارية وخطف حقائب يد السيدات.

 

 وبإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف كلف بتشكيل فريق بحث ضم النقباء احمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد ذكى وشريف فارس معاونى مباحث المركز.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كل من" كريم. ع، على. ك، أحمد ز، بيشوى. ش " والجميع يقيمون مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

 

وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة.

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وأمر عبد الله محمد وكيل نيابة الفشن بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


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