ضبط أمين شرطة ببنى سويف تحصل على أموال من المواطنين مقابل تعيين أبنائهم

ألقت إدارة البحث الجنائى ببنى سويف القبض على أمين شرطة لاتهامه بالنصب على بعض المواطنين وإيهامهم بتوظيف ذويهم مقابل مبالغ مالية، وأحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق معه بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى بتلقيه بلاغات من مواطنين ضد" محمد . ع .ح" أمين شرطة يقيم بأبسوج بمركز الفشن جنوب المحافظة، ويعمل بقسم شرطة بنى سويف، يتهمونه بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم .

حرر "صلاح أ ع" يقيم بعزبة نجيب بقرية طحا البيشة بمركز ببا المحضر رقم 1830 لسنة 2018 بتسليم أمين الشرطة 45 ألف جنيه، لتعيين نجله بشركة الكهرباء، و حرر "عيسى م ش"، صراف بالضرائب العقارية بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة المحضر رقم 3616 بتسليمه أمين الشرطة 30 ألف جنيه لتعيين نجله بالمحكمة، وقدم صاحب البلاغ إيصال أمانة يحمل توقيع المتهم، كما حرر "رزق إ ي" يقيم بعزبة مصطفى أغا - العساكرة - سمسطا، المحضر رقم 1984، بتسليم المتهم 50 ألف جنيه لتعيينه بإحدى شركات القاهرة.

وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى بفحص ملف المتهم والتحرى عنه، وتبين صدور 9 أحكام بالسجن ضده، تتراوح ما بين شهر و3 سنوات، لتوقيعه على إيصالات أمانة، فضلا عن سرقة مياه وتيار كهربائى".