ضبط أحد لصوص نقطة أسعاف الوادى الجديد وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مسعف وسائق بنقطة إسعاف بطريق "باريس – الأقصر" وسرقتهما تحت تهديد السلاح حيث تم ضبطه بعد نشر عدة أكمنة فى المناطق الجبلية وبحوزته طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم و325 جنيها و2 هواتف محمولة وبطاريات سيارات قديمة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من اللواء عصام مهنى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط شخص بحوزته سلاح ناري بمنطقة نائية بمحافظة الأقصر وتبين أنه برفقه آخرون قاموا منذ ايام بالهجوم على نقطة اسعاف بطريق باريس الأقصر عند نقطة الكيلو 110 مستخدمين سلاحا ناري وأبيض في الاعتداء على المسعفين بالنقطة وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة من مسعف وسائق بالنقطة وتم الحفظ على المتهم والمضبوطات بحوزته وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات .