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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:08 م
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صور.. ندوات ثقافية فى اليوم الرابع لمعسكر قادة المستقبل بجامعة قناة السويس

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:20 م
صور.. ندوات ثقافية فى اليوم الرابع لمعسكر قادة المستقبل بجامعة قناة السويس نشوى الحوفى وجمال مسعود خلال الندوة
كتب – السيد فلاح - جمال حراجى
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واصلت جامعة القناة، فعاليات الفوج الثالث لمعسكر قادة المستقبل لليوم الرابع بمشاركة 135 طالبا وطالبة، الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال الفترة من 22 حتى 26 يوليو الحالى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد غنيم وكيل كلية التربية الرياضية ومستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة وإشراف طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب، ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافى، وبحضور الإذاعى جمال مسعود رئيس إذاعة القناة، والكاتبة نشوى الحوفى.

وتم تنظيم مسابقة دورى معلومات برئاسة الإذاعى جمال مسعود رئيس إذاعة القناة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 4 فرق يضم كل فريق 5 طلاب بإجمالى 20 طالبا وطالبة، وتشمل المسابقة أسئلة متنوعة "دينية، وثقافية، رياضة، وعلمية، واجتماعية، وفنية" وتضمنت المسابقة 3 مباريات كل مباراة تضم 5 اسئلة فى 30 ثانية للإجابة على كل سؤال، ويتم تقديم المواهب الطلابية بين كل مباراة حيث قدم الطلاب ابتهالات دينيهة شعر، غناء.

وأعقبت المسابقة ندوة ثقافية للكاتبة نشوى الحوفى، والتى بدأت بمداخلة هاتفية للكاتب يسرى الفخراني، والذى وجه التحية لطلاب جامعة قناة السويس وإعجابه الشديد بفكرة هذا المعسكر، الذى يعد ويؤهل الشباب للقيادة، وتحمل المسئولية فهم قادة المستقبل.

وقدمت الكاتبة نشوى الحوفى محاضرة تحت عنوان أهمية الإعلام وتحليل المضمون، ودارت الندوة فى شكل حوار مفتوح مع الطلاب إجابة خلاله على كل ما يدور فى أذهان الطلاب.

ونصحت الكاتبة نشوى الحوفي، الشباب بالاعتماد على الذات وتطوير المهارات وعدم الاعتماد على الواسطة وغيرها، فالواسطة يمكن أن تتيح لك فرصة، ولكنها لا تخلق مبدعا، ومشكلتنا اليوم أننا نتحدث لغة واحدة، ولكن بمعان مختلفة، فلابد أن نقف على أرض واحدة فنحن فى زمن إساءة استخدام المعنى، فهناك ولع باستهلاك مصطلحات وترجمتها بالخطأ، فعلينا بتحديد الإطار الدلالى للمفهوم والاهتمام بلغتنا فانتم الشباب لابد أن نتواصل مع بعضنا البعض أكثر، وفهم الرأى والآخر وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصادر المعلومات المنشورة والبحث وراء صحتها.

 

 

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