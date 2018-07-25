صور.. محافظ الإسماعيلية: محطة كهرباء شباب القصاصين بتكلفة 580 مليون دولار

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن توسعات محطة الشباب الغازية العملاقة لإنتاج الكهرباء بالقصاصين الجديدة، والتى افتتحها الرئيس السيسى أمس عبر الفيديو كونفرانس تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية لها من ألف وحتى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، بتكلفة 580 مليون دولار.

وتقع محطة الشباب الغازية العملاقة لإنتاج الكهرباء بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية للمحطة من 1000 ميجاوات إلى 1500 ميجاوات، باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة، دون استخدام أى شكل من أشكال الوقود، والاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية باستخدام البخار، واستعادة الطاقة من البخار، وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة، وإضافة إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للمحطة، والتى تبلغ جملة تكلفتها الاستثمارية 580 مليون دولار ممولة من خلال المنح والقروض الأوروبية، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال الأيام الماضية.

وأكد المحافظ، أن محطة إنتاج الكهرباء بالقصاصين تعمل بنظام الدورة البسيطة منذ عام 1982 من خلال 3 وحدات غازية، تم تدعيمها فى عام 2011 بإنشاء 8 وحدات فقط، وتنتج 1000 ميجاوات، وبعد التطوير وإدخال نظم تكنولوجيا الدورة المركبة التى تعمل دون استخدام الوقود، تم رفع القدرة الإنتاجية إلى 1500 ميجاوات، من خلال استخدام نظام مكثف التبريد بالهواء، الذى يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه لدينا خمس مشروعات يتم تمويلها بقروض ومنح أوروبية؛ منها مشروع رفع كفاءة وتطوير محطة الشباب الغازية لإنتاج الكهرباء بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينتى القنطرة شرق وغرب الممولة من البنك الدولى، والتى تستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعى لـ1.5 مليون عميل، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والتى يجرى العمل بها حاليًا، مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة المستقبل السكنية بالإسماعيلية، والتى تهدف إلى توصيل الغاز لـ20 ألف عميل بالمدينة، والتى يجرى العمل بها حاليًا، ومشروع المرحلة الثانية من سحارة سرابيوم الممولة من البنك السعودى وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتحويل مياه مصرف المحسمة إلى شرق قناة السويس لرى واستصلاح الأراضى ومشروع توصيل مياه الشرب لعدد من القرى المحرومة والممولة بقرض من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة الشباب الغازية العملاقة لإنتاج الكهرباء بمدينة القصاصين بالإسماعيلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء فى العالم، برفقة عدد من المسئولين منهم، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.



جانب من المحطة



مدخل المحطة بالقصاصين



محتويات المحطة



محطة الشباب بالقصاصين