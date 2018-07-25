صور.. مبعوث الأمم المتحدة يعود لصنعاء والحكومة تلّوح باستئناف هجوم الحديدة

صنعاء (أ ف ب)

وصل مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الأربعاء إلى صنعاء فى زيارة جديدة إلى العاصمة اليمنية، مواصلا مساعيه للتوسط بين المتمردين والحكومة المعترف بها دوليا، التى لوحّت باستئناف الهجوم باتجاه مدينة الحديدة فى حال فشل الوساطة.

وقال مصور وكالة فرانس برس، أن جريفيث وصل إلى مطار صنعاء ظهرا وتوجّه فورا إلى مقر إقامته من دون أن يدلى بتصريحات للصحفيين، ويحاول غريفيث منذ أسابيع اعادة اطلاق محادثات السلام فى اليمن.

وتاتى زيارة جريفيث بعد أيام من لقاءات عقدها مع مسؤولين فى الحكومة اليمنية، أكدوا خلالها ان على المتمردين الحوثيين اطلاق سراح جميع المعتقلين لديهم قبل البدء بمحادثات سلام جديدة.

وبدأت مساعى جريفيث لاعادة احياء محادثات السلام المتوقفة منذ أشهر طويلة، بعدما أطلقت القوات الحكومية فى 13 يونيو هجوما باتجاه مدينة الحديدة الواقعة على بعد نحو 150 كلم من صنعاء والمطلة على البحر الاحمر، بهدف استعادتها من أيدى المتمردين.

وتضم المدينة ميناء مهما تمر عبره غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة الى ملايين السكان، لكن التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية دعما للقوات الحكومية، يقول ان الميناء يشكل ممرا لادخال الاسلحة الى الحوثيين.

ويطالب التحالف بانسحاب غير مشروط للمتمردين من الميناء والمدينة لتجنيبها الحرب. وكان التحالف علّق الهجوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدايته افساحا فى المجال امام غريفيث للتوصل الى حل سياسي.



مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن



مبعوث الأمم المتحدة فى صنعاء