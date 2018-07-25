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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:52 ص
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صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لرئيس مالى المنتهية ولايته فى بوكا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:28 ص
صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لرئيس مالى المنتهية ولايته فى بوكا رئيس مالى المنتهية ولايته أبوبكر كيتا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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نظم الرئيس المالى المنتهية ولايته إبراهيم كيتا مؤتمرا حاشدا اليوم الأربعاء، للتعريف ببرنامجه الانتخابى.

وكان المرشحون للانتخابات الرئاسية قد وقعوا على "مدونة السلوك الجيد للانتخابات"، التى تلزم المرشحين والأحزاب السياسية باحترام القانون الانتخابى ونبذ أى سلوك يعرقل الديمقراطية قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

وتعهد المرشحون للانتخابات الرئاسية فى هذه المدونة، التى أذاع التلفزيون الرسمى مراسم توقيعها، بعدم التلاعب أو إفساد العملية الانتخابية وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه المساس بسلاسة التصويت والفرز وإعلان النتائج فى مراكز الاقتراع.

رئيس مالى المنتهيى ولايته إبراهيم كيتا
رئيس مالى المنتهيى ولايته إبراهيم كيتا

 

جانب من كلمة رئيس مالى المنتهية ولايته
جانب من كلمة رئيس مالى المنتهية ولايته

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

وصول إبراهيم كيتا
وصول إبراهيم كيتا

 

جانب من وصول إبراهيم كيتا
جانب من وصول إبراهيم كيتا

 

استقبال إبراهيم كيتا
استقبال إبراهيم كيتا

 

جانب من المؤتمر الجماهيرى
جانب من المؤتمر الجماهيرى

 

جانب من استقبال إبراهيم كيتا
جانب من استقبال إبراهيم كيتا

 

الحضور فى المؤتمر الجماهيرى
الحضور فى المؤتمر الجماهيرى

 


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