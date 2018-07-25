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الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:38 م
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صور.. لوحة للفلسطينية عهد التميمى على جدار الفصل قبل الإفراج عنها

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:12 م
صور.. لوحة للفلسطينية عهد التميمى على جدار الفصل قبل الإفراج عنها لوحة جدارية عملاقة للفلسطينية عهد التميمى
بيت لحم (أ ف ب)
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رسمت لوحة جدارية عملاقة للمراهقة الفلسطينية عهد التميمى، التى تعتبر رمزا للمقاومة، على جدار الفصل الاسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة قبل الافراج عنها من سجن إسرائيلي.

ويبلغ ارتفاع اللوحة التى رسمت قرب بيت لحم فى الضفة الغربية اربعة امتار، وقال الرجل المقنع الذى رسم اللوحة أنه رسام الشوارع الايطالى جوريت اجوتش.

واصبحت التميمى (17 عاما) رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلى واعتقلت بعد ان ظهرت فى تسجيل وهى تصفع جنديا إسرائيليا امام منزلها فى الضفة الغربية فى ديسمبر.

وانتشر تسجيل الفيديو بشكل واسع وادى الى اعتقالها والحكم عليها بالسجن ثمانية اشهر فى محكمة عسكرية اسرائيلية، واعتبرت اسرائيل التسجيل الذى يظهر عدم رد الجنود الاسرائيليين على الصفعة دليلا على اخلاقيات الجيش.

ويمتلأ الجدار الذى يفصل الضفة الغربية عن اسرائيل برسوم الجرافيتى دعما للقضية الفلسطينية، وبين من تركوا بصماتهم على الجدار رسام الشوارع البريطانى بانسكي.

صورة عملاقة لعهد التميمى
صورة عملاقة لعهد التميمى

 

صورة للفلسطينية عهد التميمى
صورة للفلسطينية عهد التميمى

 

عهد التميمى
عهد التميمى

 

لوحة للفلسطينية عهد التميمى
لوحة للفلسطينية عهد التميمى

 


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