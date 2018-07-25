صور.. كمبوديا تنشر قوات مسلحة فى استعراض للقوة قبل الانتخابات

(رويترز)

تجمع نحو 4625 شرطيا يرتدون السترات الواقية من الرصاص ويحملون بنادق آلية عند الاستاد الأوليمبى فى العاصمة الكمبودية فنومبينه اليوم الأربعاء، قبيل الانتخابات العامة المقررة فى مطلع الأسبوع والتى ينتقدها البعض بوصفها صورية.

ومن المتوقع أن يحقق رئيس الوزراء هون سين الذى يحكم الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 30 عاما الفوز بسهولة يوم الأحد بعد حل حزب المعارضة الرئيسى العام الماضى وما تلاه من حملة على المعارضة بما فى ذلك المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة.



الجيش الكمبودى

ويهدف نشر القوات إلى منع أى احتجاجات فى الشوارع خلال العملية الانتخابية.

وقال قائد شرطة العاصمة شيون سوفان إنه سيتم نشر القوات فى أنحاء المدينة للحفاظ على الأمن يوم الأحد.

وأضاف "من واجب كل هذه القوات منع ووقف واتخاذ إجراءات مشددة ضد أى حالة يمكن أن تؤدى إلى عرقلة الانتخابات".



قوات الأمن فى كمبوديا

وقال شيون سوفان إن الشرطة ستمنع أى احتجاجات وستتصدى لكل من يحث الناخبين على عدم التصويت.

وتقول السلطات إن النداءات التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات غير قانونية لكن المنظمات الحقوقية تقول إن هذه النداءات ليست مخالفة للقانون. وانتقدت الأمم المتحدة ودول غربية الانتخابات المقررة يوم الأحد بوصفها معيبة على نحو جوهرى بعد أن أمرت المحكمة العليا العام الماضى بحل حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى وسجن زعميه كيم سوخا بتهمة الخيانة.



جانب من تواجد قوات الأمن فى كمبوديا



استعراض قوات الأمن فى كمبوديا للقوة



جانب من استعراض قوات الأمن فى كمبوديا للقوة



جانب من العروض العسكرية