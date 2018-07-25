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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:03 ص
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صور.. فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين بعد انهيار سد فى لاوس ومخاوف من مصرع العشرات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:52 ص
صور.. فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين بعد انهيار سد فى لاوس ومخاوف من مصرع العشرات انهيار سد فى لاوس
بانكوك (رويترز)
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قال مسؤول حكومى إن فرق الإنقاذ تبحث وسط ظروف جوية صعبة عن مئات المفقودين وعشرات الأشخاص الذين يعتقد أنهم لاقوا بعد انهيار سد فى منطقة نائية بدولة لاوس وهى واحدة من أفقر الدول الآسيوية.

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية صورا لقرويين وأطفال صغار وقد تقطعت بهم السبل فوق أسطح منازل غمرتها المياه، وظهر فى صور أخرى قرويون يحاولون الصعود على متن مراكب خشبية للنجاة بأنفسهم فى إقليم أتابيو فى الجزء الجنوبى من البلاد.

وقال مسؤول كبير بحكومة لاوس رفض نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن عشرات الأشخاص لاقوا حتفهم على الأرجح فى حين أن مصير المئات غير معلوم بعد انهيار سد تحت الانشاء لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية يوم الاثنين.

وقال المسؤول لرويترز عبر الهاتف "سنواصل جهود الانقاذ اليوم ولكن الأمر صعب للغاية. الأحوال الجوية صعبة جدا. لاقى عشرات الأشخاص حتفهم. قد يكون العدد أكبر من ذلك".

وتسعى لاوس الشيوعية أحد أفقر دول آسيا وأكثرها انغلاقا لتصدير الطاقة لجيرانها عبر سلسلة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية.

انهيار سد فى لاوس
انهيار سد فى لاوس

 

فرق الإنقاذ فى لاوس
فرق الإنقاذ فى لاوس

 

المياة تغمر المنازل
المياة تغمر المنازل

 

جانب من ضحايا الانهيار
جانب من ضحايا الانهيار

 

مواطنوا لاوس بعد انهيار السد
مواطنوا لاوس بعد انهيار السد

 

جانب من غمر المياة لاوس
جانب من غمر المياة لاوس

 

مواطنات لاوس بعد غمر المياة لاوس
مواطنات لاوس بعد غمر المياة لاوس

 

المواطنون فى لاوس بعد انهيار السد
المواطنون فى لاوس بعد انهيار السد

 


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